Erinnerungen an die eigene Kindheit: draußen die Winterluft, drinnen der Kerzenduft; Bratäpfel schmoren im Ofen; Klänge der freudigen Erwartung. Quadro Nuevo spielt Weihnachtslieder. Ungewohnt und doch vertraut. Bekannte und selten gehörte Stücke werden von den vier Virtuosen charmant interpretiert. Einzigartig, filigran, gefühlvoll.

Mit Liedern wie "Es ist ein Ros entsprungen", "Maria durch ein Dornwald ging" und "Die dunkle Nacht ist nun dahin" blickt Quadro Nuevo zurück in die Jahrhunderte und setzt die Suche der Menschen nach Trost und Liebe musikalisch um. Musik, die nah am Urgedanken der Weihnacht ist: Die Ankunft einer neuen Zeit, die Licht und Wärme ins Dunkel bringt. Poetisch-musikalische Kleinode, mal jauchzend und jubilierend, mal niederkniend und nachdenklich. Dabei beschränkt sich das Repertoire nicht auf christliche Lieder aus der Heimat: Die Virtuosen bereichern die Vielfalt winterlicher Musik durch jiddische oder indianische Melodien. Ein besonderes Konzert in der besonderen vierten Jahreszeit!

Musiker: Mulo Francel, Saxofone, Klarinetten, D.D. Lowka, Kontrabass, Perkussion, Andreas Hinterseher, Akkordeon, Vibrandoneon, Bandoneon, Evelyn Huber, Harfe, Salterio