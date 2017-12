Quatsch Comedy Club - Die Live Show

× Erweitern Comedy - Veranstaltung

„Was für ein Spaß!“ Thomas Hermanns, der Gründer und Intendant des Quatsch Comedy Clubs, eröffnete im Januar 2016 den Stuttgarter Live-Club des Quatsch Comedy Clubs. Das legendäre Unterhaltungsformat hat sich neben Berlin, Hamburg und Düsseldorf nun auch in Stuttgart als regelmäßige Live Show etabliert.

Die Quatsch Comedy Club Live Shows finden an zwei Tagen, immer in der letzten Woche des Monats statt. Und da die Besetzung der Shows monatlich wechselt, gibt es jedes Mal neue Comedians, neue Gags und somit eine völlig neue Show. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizukommen!

Ein Moderator – vier Comedians! Bei der Januar - Ausgabe der Comedy-Reihe führt Moderator Roberto Capitoni durch den Abend und begrüßt die erfahrenen Comedy-Kollegen Simon Stäblein, Konrad Stöckel, David Leukert, Hany Siam.

Die Humor-Experten bringen in Sets von jeweils fünfzehn bis zwanzig Minuten das Publikum zum Lachen.

Mod.: Roberto Capitoni

Roberto Capitoni steht für atemberaubend komische Comedy zwischen schwäbischem Allgäu und sizilianischer Mafia. Der in Deutschland geborene Kabarettist mit italienischen, sizilianischen Wurzeln besticht durch geniales Mienenspiel, blitzschnelle Wechsel der Charaktere und unendlich viel Wortwitz.

Simon Stäblein, Konrad Stöckel, David Leukert, Hany Siam

Simon Stäblein

Simon liebt die Interaktion mit den Zuschauern und plaudert über alles, was er witzig findet: Nervige Avocados, schwule Giraffen oder aggressive Kinder – er kann sich über alles und jeden so herrlich aufregen.

Konrad Stöckel

Ob Messer im Arm, Nagel in der Nase oder Ballon im Bauch, Konrad Stöckel alias Fat King Konrad ist für alles zu haben. Gerne verschluckt er zur Freude seiner Fans Glühbirnen oder zerschmettert Mauersteine auf seinem Kopf.

David Leukert

David Leukert ist der saukomische Experte für Familie, Jugend und Spott. Der engagierte Vater gilt als der Held der alleinerziehenden Schulkinder. Seine Schwerpunktthemen sind Eltern, Globalisierung und Kümmelzäpfchen. Wenn alle brav waren, serviert er auch schon mal den ersten und einzigen Esslöffelschuhplattler.

Hany Siam

Wenn Hany die Bühne betritt, lacht das Publikum schon obwohl er noch gar kein Wort gesagt zu hat. Er erzählt Geschichten nur mit seiner Mimik! Der Comedian mit ägyptischen Wurzeln kommt aus Mülheim an der Ruhr und sprüht nur so vor Humor und Selbstironie.