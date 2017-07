Quatsch Comedy Club - Die Live Show

„Was für ein Spaß!“ Thomas Hermanns, der Gründer und Intendant des Quatsch Comedy Clubs, eröffnete im Januar 2016 den Stuttgarter Live-Club des Quatsch Comedy Clubs. Das legendäre Unterhaltungsformat hat sich neben Berlin, Hamburg und Düsseldorf nun auch in Stuttgart als regelmäßige Live Show etabliert.

Die Quatsch Comedy Club Live Shows finden an zwei Tagen, immer in der letzten Woche des Monats statt. Und da die Besetzung der Shows monatlich wechselt, gibt es jedes Mal neue Comedians, neue Gags und somit eine völlig neue Show. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizukommen!

Ein Moderator – vier Comedians! Bei der September - Ausgabe der Comedy-Reihe führt Moderator Desimo-Detlef Simon durch den Abend und begrüßt die erfahrenen Comedy-Kollegen Thorsten Bär, Thomas Kreimeyer, Ludger K. und Don Clarke.

Die Humor-Experten bringen in Sets von jeweils fünfzehn bis zwanzig Minuten das Publikum zum Lachen.

Desimo - Detlef Simon

Wie tritt man mit Engeln in Kontakt? Wie finde ich einen Parkplatz?

Ist Armut nur ein Irrtum unserer Gedanken? Oder ein Irrtum des Chefs?

Wer Antworten auf diese Fragen sucht, ist beim Komiker DESiMO genau richtig. Er schafft es wie kaum ein anderer, paranormalen Phänomenen auf den Grund zu gehen. Lustvoll und lustig führt er seine Zuschauer von weit verbreitetem Wunschdenken über glasklare Wahrheit zu überraschender Illusion. Sinnlichkeit, Übersinnlichkeit und Übersinnlosigkeit verschmelzen bei Desimo zu grandioser Unterhaltung.

Thorsten Bär

Thorsten Bärs Spezialität ist die Stimmenparodie. Ob Jogi Löw oder Lukas Podolski, Udo Lindenberg, Tim Mälzer oder Reiner Calmund - sein Repertoire erstreckt sich über mehr als 20 prominente Persönlichkeiten. So viele Stars hat das Publikum quasi so noch nie auf einer Bühne erlebt. Seine Mischung aus jugendlichem Charme, frechem Wortwitz, Spontanität und Redegewandheit macht seinen Auftritt zu einem echten Erlebnis!

Thomas Kreimeyer

Thomas Kreimeyer ist der Meister des „Steh-Greif-Kabaretts“. Er betritt die Bühne ohne einen vorbereiteten Text. Mir nichts, dir nichts kommt er mit den Zuschauern ins Gespräch. Mit seinem einzigartigen Sinn für feinste Situationskomik, seinem Wortwitz und seiner Schlagfertigkeit kreiert er so ein Set, das nur Ihr so erleben werdet. Wahrlich einmalig!

Ludger K

Ludger K. heißt mit vollem Namen Ludger Kusenberg. „Ich kürze meinen Namen ab, weil mich als Kind die Tatverdächtigen bei Aktenzeichen XY immer inspiriert haben.“ Dieser Mann ist politisch, zynisch und ganz schön frech. Ludger K. steht für modernes Kabarett mit amüsanter Analyse, verblüffender Realsatire und hundsgemeinen Pointen. VORSICHT: Manchmal singt er auch!

Don Clarke

Seit 32 Jahren wohnt der in England geborene Comedian Don Clarke nun schon in Deutschland und wundert sich doch noch immer über die Eigenheiten der deutschen Sprache. So ist für Briten beispielsweise die Buchstabenfolge „ie“ oder „ei“ kaum auseinander zu halten. Grundsätzlich kein Problem, wenn man nicht gerade in den Lauenburger Schießverein eintreten möchte. Erstaunlich detailgetreu schildert der „Natural Born Comedian“ Geschichten, die aus dem Leben gegriffen sind, gepaart mit einer gehörigen Portion (britischem) Humor.