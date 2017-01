Quatsch Comedy Club - Die Live Show

„Was für ein Spaß!“ Thomas Hermanns, der Gründer und Intendant des Quatsch Comedy Clubs, eröffnete im Januar den Stuttgarter Live-Club des Quatsch Comedy Clubs. Das legendäre Unterhaltungsformat hat sich neben Berlin, Hamburg und Düsseldorf nun auch in Stuttgart als regelmäßige Live Show etabliert.

Die Quatsch Comedy Club Live Shows finden an zwei Tagen, immer in der letzten Woche des Monats statt. Und da die Besetzung der Shows monatlich wechselt, gibt es jedes Mal neue Comedians, neue Gags und somit eine völlig neue Show. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizukommen!

Ein Moderator – vier Comedians! Bei der Februar-Ausgabe der neuen Comedy-Reihe führt Moderator Costa Meronianakis durch den Abend und begrüßt die erfahrenen Comedy-Kollegen Andreas Weber, Martin Frank, Serhat Dogan, El Mago Masin. Die Humor-Experten bringen in Sets von jeweils fünfzehn bis zwanzig Minuten das Publikum zum Lachen.

Costa Meronianakis

Er spürt Griechenlands Finanzkrise am eigenen Leib: Omas schenken ihm Obst und Bettler wollen ihm Geld geben. Costa nimmt einige Klischees über Griechen unter die Lupe und findet sie in seiner eigenen Familie bestätigt - Griechen haben ein lautes Organ und essen gerne viel.

Andreas Weber

Der Wikinger der Comedy verbreitet wahrhaft männlichen Humor mit einer dicken Prise Charme, der keine Frau widerstehen kann! Nachdem ihn nun seine Freundin verlassen hat, muss er alleine ran: Essen kochen, Kinder Großziehen, Frauen Daten, Wäsche stapeln: es hilft ja nix! Er bietet der Frauenwelt Einblicke in die Psyche des angeblich starken Geschlechts. Mit durchaus kreativen Erklärungen präsentiert Andreas eine Weltsicht, die mitunter mehr als nur zart nach Ausrede riecht.

Martin Frank

Seine Passion ist das Singen, im Speziellen Opern. Der ursprünglich zum Standesbeamten ausgebildete Martin Frank studiert Schauspiel in München, gewann 2014 den Niederbayerischen Kabarettpreis und wurde zum Jungkabarettisten Österreichs gewählt. Er gilt als Meister der Mimik, des Understatements und der permanenten Überraschungsmomente.

Serhat Dogan

Mit herrlichen Grimassen und raumgreifenden Tanzschritten, erzeugte Serhat Dogan lang anhaltende Lachsalven! Er macht Culture-Clash-Kabarett, in denen ein Gag den nächsten jagt, und er zeigt, dass ein türkischer Macho-Tanz genauso gelungener Slapstick sein kann, wie das alberne Hüpfen eines besoffenen Deutschen auf Mallorca.

el mago masin

el mago masin kam über die Liedermacherbühnen auf die Kabarettbühnen. Er kletterte geschickt herüber, so dass er nun virtuoses Gitarrenspiel mit wahnwitzige Liedern tiefgründigem Nonsens und anarcho-komischen Geschichten verknüpft.