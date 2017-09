Quatuor Zaide

Charlotte Juillard und Leslie Boulin Raulet (beide Violine), Sarah Chenaf (Viola) und Juliette Salmona (Violoncello) bilden das Quartett (frz.: Quatuor) Zaïde. Von den vier Damen aus Frankreich wird ihre kraftvolle, energische Art des Spiels hervorgehoben, ihr Musizierstil wird von der Presse beschrieben als nicht selten geradezu stürmisch und von elementarer Direktheit. Von den Intendanten der renommiertesten europäischen Konzertsäle, der European Concert Hall Organisation ECHO ausgewählt, waren Quatuor Zaïde in der Saison 2015/16 als Rising Stars u.a. in Amsterdam, Baden-Baden, Hamburg, Köln, London, Paris und Wien zu hören. Den bisher größten Erfolg seiner Karriere feierte das mehrfach preisgekrönte Quartett im März 2012 mit dem Gewinn des Haydn-Wettbewerbes in Wien: Neben dem 1. Preis erspielte sich das Ensemble auch alle drei Jury-Preise. Dem Namen nach erweisen sie zwar Mozarts frühem Singspiel ihre Reverenz, das Repertoire des Quatuor Zaïde reicht indes von klassischen bis zu zeitgenössischen Werken. Zwei CDs des Ensembles liegen bisher vor.Zu hören sein wird das Quartett mit folgendem Programm: Ludwig van Beethovens Streichquartett A-Dur op. 18 Nr. 5, gefolgt von Joseph Haydns Streichquartett F-Moll op. 20 Nr. 5 Hob. III:35 Sonnenquartett sowie dem Streichquartett G-Moll op. 10 von Claude Debussy. Beginn: 20 Uhr