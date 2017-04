× Erweitern quiet lane

QUIET LANEs Reise begann im Juli 2015 mit traditionellem Folk. Mit der Zeit wuchs mehr und mehr die Freude an eigenen kleinen Geschichten in musikalischem Gewand. Mittlerweile bewegen wir uns mit zwei Gitarren und zwei Stimmen durch unsere Lieder und erfreuen uns an neuen Episoden, die das Leben täglich für uns schreibt. Wir bewegen uns irgendwo zwischen Folk, Singer Songwriter und handgemachter akustischer Musik. Wir versuchen, mit zwei Gitarren und zwei Stimmen unseren Liedern Stimmung und Leben zu verleihen, und begeben uns dabei gerne auf unkonventionelle Wege beim Vertonen unserer Geschichten.

Wir möchten die Zuhörer zu unserer Reise auf weichem, manchmal aber auch steinigem oder unsicherem Boden einladen und mitnehmen. Manche schreiben Tagebuch, andere drehen Filme oder malen Bilder. Die Möglichkeiten, Erlebtes zu verarbeiten und festzuhalten, sind vielfältig und individuell. Wir für uns tun dies in unseren Songs. Wir singen über das Leben, das Lachen und das Herzblut unterwegs.