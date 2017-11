Das Qunst.Quintett ist ein junges Bläserquintett, dessen Mitglieder Alexander Koval – Flöte, Julia Obergfell – Oboe, Martin Fuchs – Klarinette, Raphael Manno – Horn und Johannes Hund – Fagott, schon zu Schulzeiten zusammenfanden. Schon bald nach seiner Gründung gewann das Ensemble 2011 beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ einen 1. Preis auf Bundesebene. Im Anschluss daran wurden die fünf jungen Musiker für drei Jahre durch die Jürgen Ponto-Stiftung gefördert. Konzertengagements führten die begeisterten Kammermusiker in viele deutsche Städte. 2016 wurde das Quintett beim Deutschen Musikwettbewerb mit einem Stipendium und der Aufnahme in die 61. Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler ausgezeichnet. Neben der kammermusikalischen Tätigkeit sind die über ganz Deutschland verteilt lebenden Studenten bereits als Aushilfen und Akademisten in professionellen Orchestern tätig. Trotz der Distanz ist es den zwischen 1994 und 1996 geborenen Musikern eine Herzensangelegenheit, ihr Quintett weiter bestehen zu lassen.

Alexander Koval, Flöte; Julia Obergfell, Oboe; Martin Fuchs, Klarinette; Raphael Manno, Horn; Johannes Hund, Fagott

Bläserquintette von Danzi, Barber, Ligeti, Mozart und Nielsen