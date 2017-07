(R)Evolution an Rhein und Neckar

Johann Stamitz und die Mannheimer Schule

Werke der Familie Stamitz sowie Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Anton Pfeiffer und Peter von Winter

Marja Poppelbaum, Flöte

Volker Hemken, Bassetthorn

Ensemble Operone

Timo Jouko Herrmann, Leitung

Die europaweit berühmte Hofkapelle der kurfürstlichen Residenz Mannheim war ab der Mitte des 18. Jahrhunderts einer der entscheidenden Impulsgeber für die Entwicklung der Wiener Klassik. Eine ganze Riege hervorragender Komponisten und Virtuosen experimentierte am Zusammenfluss von Rhein und Neckar mit ungewöhnlichen Instrumenten und Formen und amalgamierte verschiedenste stilistische Eigenheiten zum legendären „Mannheimer goût“, dem sich auch der junge Mozart nicht entziehen konnte. Zum 300. Geburtstag von Johann Stamitz, dem Stammvater der Mannheimer Schule, entstand ein Programm, das die musikalische Innovationskraft des kurpfälzischen Arkadiens eindrucksvoll unter Beweis stellt. Volker Hemken, Solo-Bassklarinettist am Gewandhaus zu Leipzig, belegt als Solist in zwei virtuosen Bassetthornkonzerten, welch experimenteller Geist und Klangsinn am Musenhof Carl Theodors herrschte.