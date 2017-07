Rothenburger Reichsstadt-Festtage

In der Historischen Altstadt

Die Reichsstadt-Festtage im September sind der Höhepunkt der jährlichen Veranstaltungen. Die gesamte Stadtgeschichte blättert sich auf - zum Leben erweckt von ca. tausend Mitwirkenden. Da begegnet man der Ritterschar, den königlichen Schützen oder einem mittelalterlichen Bauernhaufen.Bereits am Freitagabend findet ein großer Fackelzug der Historiengruppen zum Marktplatz statt. Mit Kanonendonner und Feuerschein beim großen Feuerwerk im Taubertal versinkt die Stadt am Samstag in der Nacht, um am nächsten Morgen wieder unbeschwert weiterzufeiern.

02.09.2016 - Freitag

19:30 Uhr Sammeln der beteiligten Gruppen im Taubertal

20:15 Uhr Fackelzug zum Marktplatz

20:50 Uhr Eintreffen des Fackelumzuges auf dem Marktplatz

anschließend Barockfeuerwerk am Rathaus/Marktplatz

03.09.2016 - Samstag

11:00 Uhr mittelalterlicher Handwerkermarkt mit Lager vor dem Rödertor

13:00 Uhr Übergabe der Reichsstadtprivilegien

15:30 Uhr Historisches Festspiel "Der Meistertrunk" im Kaisersaal des Rathauses

16:00 Uhr Hans-Sachs-Spiele im Topplertheater

18:00 Uhr Historisches Festspiel "Der Meistertrunk" im Kaisersaal des Rathauses

21:30 Uhr Brillant Feuerwerk über der Rothenburger Altstadt "Die Stadt brennt"

danach Live Musik und Tanz in der Schrannenscheune

In der Altstadt ab 12 Uhr:

Lagernde Gruppen in den Gassen, Straßen und auf den Plätzen der Stadt

Spielmannszug und die Schmiede am "Grünen Markt"

"Die Münzer von Rothenburg ob der Tauber" prägen am Marktplatz echtes Geld von 1622

Die Pikeniere Lagern im Schrannenhof

04.09.2016 - Sonntag

11:00 Uhr mittelalterlicher Handwerkermarkt mit Lager vor dem Rödertor

14:30 Uhr Historischer Schäfertanz

In der Altstadt:

Lagernde Gruppen in den Gassen, Straßen und auf den Plätzen der Stadt

Spielmannszug und die Schmiede am "Grünen Markt"

"Die Münzer von Rothenburg ob der Tauber" prägen am Marktplatz echtes Geld von 1622

Die Pikeniere Lagern im Schrannenhof