× Erweitern Radio Nuklar

Das Trio trägt Podcasts auf die großen Bühnen des Landes - drei ausverkaufte Touren folgten. In der Halle des Im Wizemann am 13. November um 20.00 Uhr, Einlass 19.00 Uhr.

2014 gründeten Christian Gürnth, Dominik Hammes und Max Nicolas Nachtsheim den Nerd- , Retro- und Anekdoten-Podcast Radio Nukular.

Mittlerweile ist Radio Nukular für das Trio aber weitaus mehr als 'nur' ein Podcast - Radio Nukular ist eine Lebenseinstellung. Und diese feiern sie und Hunderttausende Hörer jeden Monat mit Themen wie Ghostbusters, Super Nintendo, Mobbing oder Adam Sandler.

Ende 2015 entschloss sich das Trio Podcasts auf die großen Bühnen des Landes zu tragen - drei ausverkaufte Touren folgten.

Für Ende 2017 haben sich die Jungs etwas ganz Besonderes überlegt. "Wir haben jetzt drei Touren lang unterschiedliche Ideen und Visionen von Radio Nukular Live ausprobiert - jetzt wissen wir ganz genau wie Radio Nukular sich live anfühlen muss, dafür gehen wir in die schönsten Hallen Deutschlands und werden diese mit Nerdkultur, Schweiß und hoffentlich vielen Lachern füllen", so die drei Podcaster.

In jeder der Städte wird ein anderes Thema Gehör finden - keine Show gleicht der zuvor oder der danach. Die Auftritte werden als Live-Podcasts aufgezeichnet und das Ganze findet an ausgesuchten und exklusiven Orten statt: "Durch das Zusammenspiel unserer Hörer, den großartigen Spielstätten und ordentlich Dolsche Vidda erhoffen wir uns eine großartige und spaßige Tour für die gesamte Podcast-Familie. Eins ist klar; es wird am Ende des Abends natürlich ordentlich Rumgekumpelt - wie immer!"

Eines steht fest: Podcasts sind in Deutschland kein Nischenthema mehr! Die Emotionen sowie die Comedy-Chemie der drei Podcaster funktioniert auch vor Publikum. Egal ob Star Wars, die Turtles, Videospiele oder erste Erfahrungen mit Frauen - das sechsköpfige Quintett bespricht jedes Thema auf der Bühne auf ihre charmant-witzige Art - und das seit nun 25,5 Jahren. Live.