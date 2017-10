Rabe Socke – Alles erlaubt

Ein vergnügliches Figurentheaterstück für Zuschauer ab 4 Jahre am 17. November in der Stadtbücherei, nach dem beliebten Kinderbuch von Nele Most und Annet Rudolph.

Kann man immer brav sein ? Der futterneidische kleine Rabe hat sich richtig daneben benommen. Jetzt soll er von heute auf morgen das "brav sein" lernen, sonst gibt es keine Geschenke zum Geburtstag, schimpft Mutter Dachs. Der coole Wolf ist ihm dabei keine Hilfe. Dafür kennt Hasi, der alte Besserwisser, so viele Regeln, dass im bald der Kopf schwirrt. In der humorvollen Geschichte um das Thema Futterneid, läßt das "Theater Mario" aus Duisburg die charmanten Figuren aus dem Bestseller von Nele Moost und Annet Rudolph für Kinder ab 4 Jahre lebendig werden.