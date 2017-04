Politik und Musik – es gibt wohl kaum ein zweites Festival in Deutschland, bei dem die zwei Themen so Hand in Hand gehen wie beim Ract! in Tübingen. Auch dieses Jahr treffen wieder politisch Interessierte, Musikliebhaber und Tanzwütige aufeinander und zelebrieren das open-minded Festival. Auch 2017 werden dabei Kultur, Workshops und Musik auf drei Bühnen zusammengebracht.