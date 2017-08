Rad-Aktivtag im Magischen Dreieck

Zum achten Mal findet der Radaktivtag des Magischen Dreiecks statt. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit das Magische Dreieck mit dem Rad auf ausgewiesenen Radwegen zu erkunden. Die Rundtour hat 78 km. In der Zeit von 9 - 17 Uhr können die Teilnehmer ihre Fahrstecken selbst einteilen und aussuchen. Entlang der Strecke gibt es zahlreiche Sehenwürdigkeiten und an mehreren Stellen können Sie sich stärken. In Crailsheim und Ellwangen stehen Servicekräfte von Fahrradfachgeschäften für eventuelle Reparaturen bereit.

An den Servicestationen erhalten die Teilnehmer beim Einstieg in den Aktivtag eine Karte mit eingezeichneter Radstrecke und Stempelkarte für die Teilname.

Die Servicestelle in Ellwangen befindet sich am Fuchseck.

Weitere Servicestellen:

Wört - cafe pepe

Dinkelsbühl - Schranne/Weinmarkt

Crailsheim - Am Volkfestplatz 2

Jagstzell - Schützenhaus