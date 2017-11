Programm:

Bach: 4 Duette aus Klavierübung Teil III BWV 802-805

Beethoven: Rondo G-Dur op. 51/2 Klaviersonate Nr. 3 C-Dur op. 2/3

Chopin: Nocturne op. 48/2 Klaviersonate Nr. 2 b-Moll op.35

Chopin: Fantasie f-Moll op. 49

Von Rafal Blechacz bescheidenem Auftritt sollte man sich nicht täuschen lassen. Dieser immer noch junge Mann verfügt über ein enormes künstlerisches Potenzial - und er hat alle technischen Fähigkeiten, dieses in seinen Konzerten zur Freude des weltweiten Publikums über die Rampe zu bringen. Schon 12 Jahre ist es her, seit er beim Chopin-Wettbewerb einfach alle Ersten Preise und Sonderpreise mit nach Hause nahm - und in der Zwischenzeit hat er eine großartige Entwicklung genommen. Dabei ruht er wohltuend in sich selbst, hält sich vom Medienrummel fern und gönnte sich zuletzt eine lange Auszeit vom Konzertbetrieb. Wie die Pausen in der Musik sind es bei ihm auch diese Rückzugszeiten, die dann besondere Momente hervorbringen. Willkommen zurück, Rafal Blechacz!