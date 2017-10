× Erweitern Ralf Schmitz

Ralf Schmitz – Komiker, Autor, Moderator, Schauspieler, Synchron- Sprecher und Musiker in Personalunion kommt mit seinem mittlerweile sechsten Live-Programm nach Heilbronn. Ralf Schmitz, bekannt aus TV-Shows wie »Schillerstraße« und »Genial daneben«, als Zwerg Sunny in den »7 Zwerge«-Kinofilmen und als Autor der Bestseller »Schmitz‘ Katze«, »Schmitz‘ Mama« und »Schmitz‘ Häuschen“«ist der Turbo unter den Comedians. Mit seinem so rasanten wie genialen Mix aus Stand Up, Sketchen, Improvisation und Physical Comedy schafft er es immer wieder, die Zuschauer einzunehmen, ob im Schauspiel oder live auf der Bühne. Mit seinem ersten Soloprogramm »Schmitz komm raus!« war er 2005 und 2006 auf bundesweit ausverkaufter Tournee und mit seiner gleichnamigen TV-Comedy-Show bei Sat.1 zu sehen. In seinem neuesten Live-Lach-Werk »Schmitzenklasse« nimmt Ralf Schmitz sein Publikum mit auf eine ganz spezielle (Klassen-) Fahrt. Ein Ausflug der schmitzschen Extraklasse sozusagen – rasant, spontan, abenteuerlich, irrwitzig. Sein Bühnenprogramm bietet Improvisation pur, locker aus dem Ärmel geschüttelte Pointen und natürlich jede Menge Spaß.