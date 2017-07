Ralph Lalama / Helmut Kagerer Quartet

Der Saxophonist Ralph Lalama arbeitete seit den 1970er Jahren mit den Bands von Woody Herman, Buddy Rich, Carla Bley und dem Thad Jones/Mel Lewis Orchestra, in dessen Nachfolger, dem Vanguard Jazz Orchestra, er nach wie vor jeden Montag als Solist im New Yorker Village Vanguard auftritt. Außerdem arbeitete er mit Barry Harris, James Moody, Harold Danko, Mel Torme, Carmen McRae, Tom Harrell, Joe Morello, Kenny Barron, George Cables, Peter Washington, dem Mel Lewis Jazz Orchestra und der Carnegie Hall Jazz Band unter der Leitung von Jon Faddis u. v. a. und nahm mit diesen Musikern auch zahlreiche Platten auf. Zudem ist Ralph Lalama Mitglied des Joe Lovano Nonet und ist auf dessen drei Blue Note Alben "52nd Street Themes," (2001 - Grammy-Gewinn), "On This Day...At the Vanguard," (2005) und "Streams of Expression" (2006) zu hören. Im Jahre 2005 gewann Lalama mit dem Vanguard Jazz Orchestra ("The Way - The Music of Slide Hampton") einen weiteren Grammy.

Im Jahre 2011 begann Lalamas Zusammenarbeit mit Helmut Kagerer, einem der herausragenden europäischen Jazzgitarristen und dem österreichischen Schlagzeuger Bernd Reiter. Kagerer studierte u. a. bei Joe Haider, Kosta Lukacs, Jim Hall, Joe Pass und Karl Ratzer und arbeitete international mit Musikern wie Clark Terry, Benny Bailey, Arthur Blythe, Red Holloway, Dusko Goykovich, Roman Schwaller, Marty Cook, Jimmy Cobb, Houston Person oder Sheila Jordan zusammen. Kagerer ist seit 1990 Dozent für Jazzgitarre an der Hochschule für Musik Nürnberg; seit 2003 unterrichtet er an Stelle von Attila Zoller am Vermont Jazz Center.

Bernd Reiter, Preisträger des Hans Koller Preises, dem österreichischen Jazzpreis, mittlerweile in Paris lebend, spielte bereits mit vielen Größen des Jazz wie Harold Mabern, Charles Davis, Don Menza, Mundell Lowe, Kirk Lightsey, Eric Alexander, Jim Rotondi, Steve Grossman, Claudio Roditi u. v. a.

Am Bass ist mit dem 22-jährigen Franzosen Clément Daldosso ein echter Shooting-Star dabei, der mit seinem bestechendem Beat, warmen Sound und seinen virtuosen Soli rasch zu einem gefragten Sideman der Pariser Szene wurde.

Im Jahre 2013 reisten Kagerer und Reiter für Konzerte und eine Studioaufnahme nach New York. Die dabei entstandene CD wird im Rahmen der Tournee präsentiert, die sie u.a. ins BIX führt.

Dieses Quartett bietet mitreißende und swingende Musik auf allerhöchstem Niveau!