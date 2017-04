RAM Records - Das Label von ANDY C & Ant Miles kommt zum ersten Mal mit einer eigenen Clubnacht nach Heidelberg.Mit Releases von Chase & Status, Wilkinson, Sub Focus, SHIMON, Loadstar, Rene LaVice, Culture Shock uvm. ist das Label ständig in aller Munde und veröffentlicht einen Hammertune nach dem anderen. Nach der letzten RAM Records Night im Mannheimer MS Connexion freuen wir uns ganz besonders auf die diesjährige Heidelberger Ausgabe am 27.05.Wie gewohnt lässt auch hier das Lineup keine Wünsche offen.Die legendäre Ausnahmekombo Bad Company UK kommt zum ersten Mal nach sehr sehr langer Zeit wieder in unsere Region und wird definitiv einigesan brandneuen Tunes im Gepäck haben. Wir sind schon jetzt gespannt! Des weiteren freuen wir uns erneut auf Audio der bereits im letzten Jahr sein Heidelberg Debüt feiern konnte. Hinzu kommen DC Breaks und Teddy Killerz welche das RAM Paket perfekt abrunden werden.Stimmgewaltige Unterstützung bekommt die Nacht zudem von 2SHY MCund MC Kryptomedic wie auch MC Mike Romeo.Unserer Local DJ's S-KAY,MESSIAH und Mindless werden wie gewohnt für das perfekte Warm-Up der RAM GERMANY sorgen.Los geht's wie immer um 22.00 Uhr und wir empfehlen Euch schon jetzt den Vorverkauf zu nutzen!Save the date Massive & Crew, it's Ram Germany Time!Hier noch mal alle Details:LINEUPBad Company UK (RAM

Records,London)https://www.facebook.com/officialbadcompanyuk

Audio (RAM Records,London)https://www.facebook.com/AudioUK

DC Breaks (RAM Records,London)https://www.facebook.com/DCBreaks

Teddy Killerz (RAM Records,London)https://www.facebook.com/teddykillerz1

S-KAY & MESSIAH (HD Bass, Raumklang)Mindless (Halle02, 2R2E)2SHY MC (RAM Records,London)https://www.facebook.com/2SHYMCMIKE ROMEO (2R2E, Frankfurt)Kryptomedic (Eatbrain, Munich)https://www.facebook.com/kryptomedic