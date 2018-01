Random Concept Origins (UK)

Am 3. Februar ist es endlich wieder soweit, die BSKLT kehrt im neuen Jahr mit einem absoluten mega Line-Up zurück in die Zelle. Sie konnten eines der grössten Labels aus dem Vereinigten Königreich „RANDOM CONCEPT ORIGINS“ für sich gewinnen.

Mit den Machern Garry K & Presha kommen zwei alte Hasen, die international woie national so ziemlich alles was an Party geht mitgenommen haben und mit sämtlichen Grössen des DNB Business gespielt haben. Zudem veranstalten sie die legendären „TRIGGA BDB´S & BASSMANS BDB´S“ sowie „SUMMER GATHERING“ & „EVIL B´S BDB“ um nur mal ein paar Events der beiden zu listen.

RANDOM CONCEPT ORIGINS S´steht aber auch für Newcomer und Talente, die sie an diesem Abend auch präsentieren werden. Freut euch auf MBLAZE, AON, JDUB und MC CHARTA – RANDOM CONCEPTS FINEST.