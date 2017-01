Rantanplan (D) & 8Kids

× Erweitern PC Rantanplan

RANTANPLAN – Endlich Back to Land der Dichter und Denker.

RANTANPLAN aus Hamburg – St.Pauli sind nicht nur angetreten, den deutschen Text in Zeiten allgemeiner Verflachung zu retten, RANTANPLAN machen die Revolution tanzbar mit berüchtigten Skapunk-Konzerten. Das aktuelle Album “Pauli” wird von der Presse abgefeiert wie ein Feuerwerk und nicht wenige Stimmen behaupten, es sei, nebenbei, ihr Bestes(!)

Am 27.1.2016 veröffentlichten RANTANPLAN nach “Wir sind nicht die Onkelz” und “Natural Born Altona” ein drittes Musik-Video zum Langspieler: DIE CHUCK NORRIS GARANTIE passend zur aktuellen Lage in der fortschreitenden Gentrifizierung bundesdeutscher Städte, stellt das Werk heutige Entfremdung in Nachbarschaft und Anonymität vor sich selbst in Frage. In der Hauptrolle spielt „Pauli“-Produzent Benno Oppermann aus den Tao Studios einen Großstadtpsychotiker in den abgeschranzten Räumen seiner Villa.

Vor der Tour Anfang 2017 wird auf jeden Fall ein brandneues Album rauskommen, wir sind sehr gespannt, nachdem das letzte schon Presse und Publikum total begeistert hat!