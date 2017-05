Hesiod, der am Fuße des Helikons als Bauer lebte, ist neben Homer der wichtigste griechische Dichter. Der österreichische Schriftsteller und Komparatist Raoul Schrott hat diese vermutlich älteste Quelle griechischer Literatur verblüffend modern ins Deutsche übertragen und damit einen neuen, erfrischenden Zugang eröffnet. Am Mittwoch, 21. Juni 2017, 20 Uhr, ist der vielfach ausgezeichnete Autor in der Stadtbücherei Fellbach (Berliner Platz 5) zu Gast. Hesiod schildert ca. 700 v. Chr. den Griechen die Entstehung der Welt, der Gene-rationen von Göttern, beschreibt ihre Kämpfe untereinander und ihre Liebschaften, erzählt von Prometheus und Pandora, Dämonen und Monstern und von Zeus’ Machtergreifung im Olymp.

Der österreichische Schriftsteller Raoul Schrott, 1964 geboren, ist eine Ausnahmeerscheinung. Zum einen literarisch produktiv – als Lyriker und Romancier –, hat er mit seinen Übersetzungen antiker Autoren neue Sichtweisen auf die altgriechischen Mythen eröffnet. Mit seiner Neuübersetzung von Homers „Ilias“ sowie mit seinem komparatistisch fundierten Brückenschlag zwischen Okzident und Orient, den er in seiner Publikation über die „Homerische Frage“ darlegte, löste er über die Fachwelt hinaus lebhafte Diskussionen aus.