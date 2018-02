RAP AM MITTWOCH zieht durchs Land um in Stuttgart zum zweiten Mal seine Zelte aufzuschlagen. Da es in Baden Württemberg eine brodelnde Rap-Szene mit unzähligen talentierten Mcees gibt, ist es für "Die realste Cypher Deutschlands" das perfekte Jagdrevier.

Als Plattform, Talentschmiede und Community, verleiht RAP AM MITTWOCH dem Slogan "Hol Dir Dein Fame" absolute Authentizität. Jeder kann teilnehmen. Egal ob erfahrener Rapper oder völliger Newcomer.

Der Host und Erfinder von RAP AM MITTWOCH, Ben Salomo, gibt in der Cypher nützliche Tipps, hält gern als Punching-Ball her und hat immer einen lockeren Spruch parat. Wer es schafft, ihn und das Publikum von seinem Talent zu überzeugen, darf spontan an der Battlemania teilnehmen. In einem einzigartigen Konzept aus Freestyle, Texten und Acapella, kann sich der Mcee mit anderen messen und sein Können unter Beweis stellen. Dem Gewinner winken Ruhm und Ehre und obendrein noch Geld!

Als zusätzliches Highlight kommt on Top das BMCL (Battlemania Championsleague) Battle, wo zwei bekannte Größen aus der Live-Battleszene im Acapella gegeneinander antreten.

Seit der Wiederbelebung der Cypher im Jahre 2010, wurden etliche Talente entdeckt und gefördert. Es bildeten sich neue Crews und dabei entstanden viele neue Songs. Zum Beispiel erreichte der über RAP AM MITTWOCH bekannt gewordene Mcee Karate Andi mit seinem Debütalbum den 24. Platz der deutschen Albumcharts.

Auch Laas Unltd. konnte durch sein BMCL (Battlemania Championleague) Match gegen Drob Dynamic ein furioses Comeback feiern und seine Kritiker zum Schweigen bringen.