Am Samstag, 17. Februar lassen wir Schwäbisch Hall wieder in ULTRΛVIOLET erleuchten und die Kantine26 beben: It is ULTRΛVIOLET Clubshow!

Welcome in 2018! Let’s prepare for a massive Opening ULTRAVIOLET Clubshow in 2018!

7 Stunden Indoor Festival Atmosphäre mit der phänomenalsten Bühnenshow weit und breit. Massig

Schwarzlicht, Neon Effekte, CO2 und LED Wall.

Erlebt das beste Blacklight EDM Event der Region und werdet Teil unseres einzigartigen Publikums!

Für euch auf der Stage und Teil des bombastischen DJ-Lineups:

FIREBIRD

LA FUNKK

LUUVS

MADMESS

MAETIX

MAX ZENDIS