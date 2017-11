Hip Hop

Alle, die auf dem Rapfilm hängen geblieben sind, kommen am 25. November im Kupferstecher wieder auf ihre Kosten. DJ Diversion ist mit seiner Deutschrap-Reihe zurück am Berliner Platz und hat zur letzten Ausgabe in diesem Jahr wieder keine Mühen gescheut, euch mit 100% Deutschrap und ausgewählten Bookings in Feierlaune zu versetzen. Man darf gespannt sein, wer dieses Mal vorbeischaut...