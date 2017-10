Deutschlands beliebtestes Freestylebattle wird 4 Jahre alt und zieht vom ehemaligen „zwölfzehn“ am 11.11.17 in die Schräglage. Passend zum Umzug werden auch kleine Änderung am Konzept umgesetzt. Es wird nämlich keine „Vorrundenabende“ mehr geben. Das bedeutet ein Abend, ein Special Liveact, 12 Battles und ein Sieger. Dazu sucht der Rapkessel Deutschlandweit nach den besten Freestyle Talenten und lädt diese nach Stuttgart ein um sie gegeneinander antreten zu lassen.