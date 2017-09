Die wohl heißeste Nacht des Jahres in Bad Rappenau findet am Dienstag, 31. Oktober statt bei der RappSoDie-Jubiläums-Saunanacht anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Bad Rappenauer Sole- und Saunaparadieses. Saunieren und Solebaden von 19.00 Uhr bis 02.00 Uhr morgens und dabei mit allen Sinnen genießen. Deshalb heißt es, rechtzeitig die begehrten Eintrittskarten bestellen, um an dieser Geburtstagsfeier teilzunehmen.Auf dem Programm stehen der schon beinahe legendäre Sektempfang auf dem roten Teppich, Kerzenschwimmen im Solebad, Wasser-Entspannungs-Angebote, Textilfreies Schwimmen, Lagerfeuer im Saunagarten, Dampfbad- und Saunazeremonien mit den Best-of-RappSoDie-Aufgüssen, Feuerwerk, stimmungsvolle Illumination und Live-Pianist, Spezielle Wellness-Angebote und natürlich das Jubiläums-Buffet mit Schokobrunnen und vielem mehr. Um Mitternacht wird auf das zehnjährige Jubelfest angestoßen mit Mitternachtssekt und einer großen Festtagstorte.