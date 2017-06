Euch erwartet ein Abend voller Rap. Modus: Heimelig, ungezwungen, familiär. Der Rapstammtisch ist Plattform und Treffpunkt für alle, die Bock auf Musik und Austausch haben. Hier kannst du beim Open Mic erste Bühnenerfahrung sammeln oder einfach nur dabei zuschauen, wie andere ihre Rapkünste präsentieren. Ein Ort, an dem du Kontakte knüpfen und Mitstreiter finden kannst oder ein Ort, an dem du spüren kannst, dass HipHop in der Rhein-Neckar-Region nicht totzubekommen ist. Wir wollen (noch) unbekannten Künstlern Raum für Ihre Stimme geben – lokal, direkt, fernab der fremdbestimmten Mediendiktatur.Dresscode: Egal ob Backpack oder Alpha-Jacke, wir feiern alle zusammen. One Love and support your local rap acts!