Raquel Maria de Souza & 3 in Rio

Die brasilianische Sängerin Raquel Maria De Souza und ihre Band „3 in Rio“ präsentieren ein Programm, das zwei ganz besonderen Musikern gewidmet ist: Elis Regina und Tom Jobim, zwei der größten brasilianischen Musiker aller Zeiten, die weltweit die Begeisterung für die Música Popular Brasileira ausgelöst haben.

Die vielseitige Sängerin Raquel Maria De Souza stammt aus Rio de Janeiro und lebt seit einigen Jahren in Tübingen. Ihre ausdrucksvolle, facettenreiche Stimme verfügt über alle Klangfarben und Schattierungen und bringt Leidenschaft und einen eigenwilligen Charme in das Konzert. Raquel Maria De Souza und 3 in Rio zaubern die Stimmung der Nächte in Rio, der »Noites Cariocas« auf die Bühne.

Eine Hommage voll mit Klängen, die uns schwermütig, sehnsüchtig (saudosistas) machen: Saudades do Brasil, Saudades de Elis & Tom. Eine Nacht voller Lebensfreude und Koketterie, heiße Rhythmen und ausgefallene Jazz-Improvisationen.

Raquel Maria de Souza - VocalsMartin Trostel - PianoChristoph Dangelmaier - BassFelix Schrack - Drums