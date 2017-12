Ratten in the box

»Vater haut mir Kopf an die Wand und schmeißt mir Straße«, fürchtet die schwangere Pauline. Dazu singt Nina Hagen »Ich war schwanger. Mir ging's zum Kotzen«. Ohne Kindesvater sieht Pauline nur eine Lösung: »Ick stürze mir Landwehrkanal«! Frau John widerspricht: »wenn et jeboren is, nehm ick det Kind«. Mit Theaterleuten, einem kriminellen Bruder, Nachbarn und Polizei nimmt die Tragikomödie ihren Lauf.

Gerhart Hauptmann verstrickt Lebens-Geschichten um 1880 in einer Berliner Mietskaserne. Bridge Markland verwebt Hauptmanns Texte mit passenden Zitaten aus deutsch-sprachiger Popmusik von Nina Hagen über Peter Alexander bis Laith Al-Deen u.v.a. und holt das Stück ins Hier und Jetzt. Die 15 Rollen spielen Puppen und Bridge Markland in schnellem Wechsel. Als Sprecher hat Bridge Markland wieder interessante Schauspieler engagiert, so z.B. Comedian Thomas Nicolai, Chansonsänger Boris Seinberg, Ingo Volkmer vom Schlossplatz-Theater, Marianne Ramsay-Sonneck vom österreichischen Performance-Kollektiv Club Real und Ikarus-Preisträgerin Nicole Gospodarek.

Regie: Bridge Markland, Nils Foerster

Mit: Bridge Markland und Puppen