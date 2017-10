Raum für Märchen

Lauscht zauberhaften Geschichten im Jakobsschulhaus, Kirchplatz

Im Jakobsschulhaus geben wir dieses Jahr Märchen einen besonderen Raum. Macht es euch in unserem »Märchenraum« gemütlich und lauscht zauberhaften Geschichten aus der Feder von Brigitte-Christina Trautmann-Keller. Am 5. November geht es um einen unartigen Buben, einen alten Töpfer und ein verzaubertes Milchhäfele. Und am 12. November begegnet der kleine Bastian in seinen Träumen einem wilden, schwarzen Mondpferd und dem Gespenst Otto Dunkel. Lebendige Lesung von Heike Maltz und »Gitti« (Autor). Und im Anschluss zum Märchen passendes Basteln für die Kinder mit Heike Maltz. Für Kinder von 5 bis 10 Jahren. Dauer ca. 45 bis 60 Minuten.