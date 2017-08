× Erweitern Raum

Es sind nur 9 Quadratmeter, die der fünfjährige Jack in seinem bisherigen Leben kennengelernt hat. Ein einziger Raum, mit einem Bett, einer Wanne, einer kleinen Küchenzeile. Doch für Jack ist das nicht so wichtig, denn für ihn gibt es nur seine Mutter Joy, mit der er glücklich zusammen lebt. Außer nachts. Denn da kommt „Old Nick“ in den Raum, und Jack muss sich im Schrank verstecken. Doch eines Tages entschließt sich seine Mutter, Jack die Wahrheit über die Welt „da draußen“ zu erzählen und sie schmiedet einen Plan, wie sie ausbrechen können. Doch Jack weiß gar nicht, ob er das will. Denn „Raum“ ist mehr als nur ein Gefängnis. „Raum“ ist auch Zuhause.