Raumenergie – Was ist das?

Gibt es eine unerschöpfliche Energiequelle, mit der wir für alle Menschen auf der Erde die allgemeine Energieversorgung völlig umweltschonend und gesundheitsverträglich gewährleisten könnten? Und dieses sogar noch kostenlos und unbegrenzt?

Claus Wilhelm Turtur, promovierter Physiker und Professor für Experimentalphysik an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Wolfenbüttel, ist davon überzeugt, eine solche Quelle zu kennen. Er gebraucht dafür den in diesem Metier üblichen Begriff »Raumenergie«, genauer Nullpunktenergie elektromagnetischer Wellen des Quantenvakuums. Auch die zur ihrer Nutzung notwendige Technik durch entsprechende Raumenergie-Maschinen hat er ausgearbeitet. An diesem Abend wird er in seine Forschung einführen, aber auch von den Widerständen berichten, die ihm bei der Verwirklichung seiner Ergebnisse im Wege stehen.

Vortrag und Gespräch mit Prof. Dr. rer. nat. Claus W. Turtur, Ostfalia Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Wolfenbüttel