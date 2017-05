"nur mal kurz gucken"

Das eigene sichere Zuhause verlassen? Lieber erstmal nur gucken. Vorsichtig wagen sich die Zwei schließlich doch nach draußen, raus aus dem Haus. Sie machen die ersten neugierigen Schritte in die Welt. Dabei begegnen sie einer großen Kuh und einer kleinen Maus, sie erklimmen einen Berg und entdecken, dass es da draußen noch viel, viel mehr zu erfahren gibt. Dann wird es auch schon Abend, und die beiden müssen wieder zurück, rein ins Haus.

Diese kleine und doch ganz große Geschichte erzählt mit einfachen und poetischen Bildern vom Verlauf eines einzigen Tages, vom Hinausgehen und vom wieder Heimkehren – kurz: vom Leben.

Ingeborg von Zadow, geboren 1970 in Berlin, lebt in Heidelberg. Durch das Schultheater kam sie zum Schreiben und nahm nach einem Studium der Angewandten Theaterwissenschaften in Gießen und einem Master of Arts in Binghamton (USA) an der Wolfenbüttler Dramatikerwerkstatt für Kinder- und Jugendtheater teil. Bereits mit ihren ersten Veröffentlichungen setzte sie sich als junge Autorin auf Anhieb durch: In ihren vielfach gespielten und in mehrere Sprachen übersetzen Kinderstücken schlug sie einen neuen Ton an, der sich in Musikalität, Rhythmus und Dialogmelodie ausdrückt. „Raus aus dem Haus“ ist ihr erstes Stück für die jüngsten Zuschauerinnen und Zuschauer.