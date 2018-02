RavenEye ist das neueste Rock-Projekt des mehrfach ausgezeichneten Gitarristen und Sängers Oli Brown.

Komplettiert wird das Dreiergespann durch den australischen Bassisten Aaron Spiers, sowie ihren neuesten Zugang Adam Breeze an den Drums. Trotz ihrer bisher relativ kurzen Lebensdauer – gegründet 2014 – kann die englische Band auf eine unglaubliche Support-Historie zurückblicken. Slash, The Darkness, Halestorm, Kiss, Blues Pills und Deep Purple haben die Band schon als Vorgruppe verpflichtet. Dazu kommen Auftritte auf renommierten Festivals wie beispielsweise Download (UK), Hellfest (FR) und Louder Than Life (US).

Nach ihrer EP „Breaking Out“ im Jahre 2015, touren RavenEye jetzt mit dem aktuellen, bei Frontiers Records veröffentlichten, Langspieler „Nova“ durch die Länder. Dafür kommt das Rock-Trio mit dem gewissen Blues-Appeal auch für fünf Headline-Shows nach Deutschland.