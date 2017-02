Keine langweiligen Dance Nummern, nur fette Beats! - darum geht es bei RAZZLE DAZZLE. Am 11.03.2017 verwandeln wir die Schräglage erneut in einen Ort der Fruchtbarkeit. Bei Razzle Dazzle gibt es die besten Bootlegs und Remixe, um sich so richtig auf der Tanzfläche auszulassen. Wie immer gilt, lasst die Bootys wackeln! 1 scharfes Hinterteil darf und muss repräsentiert werden und bei Razzle Dazzle hast du die Gelegenheit dazu! Dazu haben wir keinen Geringeren als DJ G-Dugz (Vie i Pee/NYC) eingeladen. Nicht nur war er Support DJ für mehrere internationale Artists wie z.B SchoolboyQ oder Sean Paul, 2014 belegte er auch den dritten Platz beim Red Bull Thre3style Contest (Austria) und hat somit wieder einmal bewiesen welches Talent in ihm steckt! Nach Berlin, Wien und NewYorkCity zieht es ihn nun zu uns in die Mutterstadt wo er es euch knüppelhart und nach allen Regeln der Kunst besorgen wird. Support gibt es wie immer von Bassikone DJ RL! Freut euch auf eine Lituation die sich gewaschen hat!