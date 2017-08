Keine langweiligen Dance Nummern, nur fette Beats – darum geht es bei RAZZLE DAZZLE.

Während die Temperaturen wieder nach unten zeigen und die Farbenpracht des Sommers allmählich verblasst, gibt es einen Ort, an dem es keinen Grund zum trauern gibt und die Banger nur so aus den Boxen schießen! Am 09.09.2017 verwandeln wir die Schräglage erneut in einen Ort der Fruchtbarkeit. Bei RazzleDazzle gibt es die besten Bootlegs und Remixe von Hip-Hop über Moombahton und Twerk, um sich so richtig auf der Tanzfläche auszulassen. Wie immer gilt, lasst die Booties wackeln! 1 scharfes Hinterteil darf und muss repräsentiert werden und bei RazzleDazzle hast du die Gelegenheit dazu!

Wir feiern diesen grandiosen Abend mit ausreichend Schnaps und ordentlich Bass. Für den

passenden Sound sorgen SicStyle (Leipzig) und PartnerInCrime DJ RL! Diese zwei fungieren

mittlerweile als Aushängeschild für die wohl ver“twerk“teste Party in Süddeutschland – party on a

hotter level!

Sehen Sie selbst!

Wer zu spät kommt, den beißt die Schlange!