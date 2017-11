Keine langweiligen Dance Nummern, nur fette Beats - darum geht es bei RAZZLE DAZZLE! Das letzte Mal für dieses Jahr gehen wir mit Razzle Dazzle an den Start, um den weiblichen Schöpfungen dieser Erde wieder Spielraum für Ihren Ausdruckstanz zu geben. 2017 wurde die Schräglage mehrfach in einen Ort der Ekstase versetzt und wir freuen uns, noch einmal diesen Anblick mit euch genießen zu können! Bei uns gibt es das Beste aus Bootlegs, Remixen und Twerkhymnen um ordentlichst das Tanzbein zu schwingen. Eben nicht nur klassische Urban-Charts. Mit ausreichend Power und Schnaps sorgen somit Homie Sicstyle (Leipzig) und 808-Architekt DJ RL für den passenden Sound an diesem Abend. Wie immer gilt: Lasst die Bootys bouncen!1 scharfes Hinterteil darf und muss repräsentiert werden und bei Razzle Dazzle hast du die Gelegenheit dazu. Wer zu spät kommt, den beißt die Schlange!