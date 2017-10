Rebell Comedy

"Hoch ansteckend"

Die Rebellen feiern mit dem neuen Programm Hoch ansteckend ihr 10-jähriges Bühnenjubiläum und beweisen in den großen Arenen, wie ansteckend Lachen sein kann. Die ultimative Jubiläumstour wird größer, besser und witziger: 10 Jahre 10 Städte 10 KünstlerWer das neue Programm der Rebellen erleben will, begibt sich in Quarantänegefahr, denn er wird mit Heiterkeit infiziert. Ärzte und Apotheker warnen vor Bauchkrämpfen und Schnappatmung, wenn RebellComedy die neuen Witze auspackt. Ihr glaubt, dass Gähnen ansteckend ist? Dann solltet ihr mal euren Sitznachbar bei dieser RebellComedy Show vor Freude platzen sehen.Die Comedians von RebellComedy etablieren Stand-Up Comedy auf höchstem Niveau in Deutschland und repräsentieren die neue Generation von Comedians publikumsnah, frisch, ehrlich und authentisch begeistern sie das Publikum.Dabei gehören der Alain Frei, Babak Ghassim, Benaissa Lamroubal, Enissa Amani, Hany Siam, Khalid Bounouar, Pu, Ususmango und DJ Wati zur RebellComedy-Familie. Weitere Details zur Besetzung und Gästen findet ihr demnächst auf www.rebellcomedy.de