Rechts & links der Straße

Das heutige Konglomerat von aktuellen Gewerbebetrieben, alten Häusern und historischen Fabrikarealen entlang der B 27 durch Ofterdingen hat die Tübinger Künstlerin Ava Smitmans fasziniert. In einer Ausstellung präsentiert sie am 12. April ab 18.30 Uhr in der Glashalle des Landratsamts erstmalig ihre Werke aus dem Kunstprojekt.

Zwei Monate lang lebte und arbeitete die Künstlerin vor Ort in Ofterdingen und fing das geschichtsträchtige Flair der B 27 mit den künstlerischen Mitteln von Zeichnung und Malerei ein. Das Ergebnis sind über 50 Bilder mit unterschiedlichen Blickwinkeln „rechts und links der Straße“.

Die heutige Ortsdurchfahrt der B 27 hieß früher „Schweizer Straße“ und entstand seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. In einem Vortrag beleuchtet Wolfgang Sannwald die geschichtlichen Hintergründe der Schweizer Straße. Ava Smitmans lenkt den Blick auf die heutige Perspektive der Straße, indem sie von ihren Erfahrungen aus dem Stadtmalprojekt berichtet. Ihr Interesse gilt insbesondere den Stiel-Fabriken, die Ofterdingen einst prägten. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Holzbläserquintett der Tübinger Musikschule. Das Kunstprojekt wird vom Landkreis Tübingen gefördert.