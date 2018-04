Mit besten Empfehlungen: Für die Premiere ihrer Eventreihe „Recommended“ haben sich Moritz Esyot und Herr Bauer Paramida eingeladen. Die junge Frau, die sich bei Facebook selbstironisch als „Berlin’s most hated“ bezeichnet, ist nicht nur als DJ und Produzentin unterwegs, sondern betreibt nebenbei noch das Label Love On The Rocks.

Mit ihrem Händchen für feinsten House-Sound ohne ohne Scheuklappen oder Stilkorsett hat sich die Berlinerin in den letzten Jahren u. a. als Resident in der Renate und beim Label OYE Records einen Namen gemacht und ist mittlerweile in illustren Locations wie der Panorama Bar, dem Frankfurter Robert Johnson oder auf internationalen Festivals sowie bei Gigs nahezu auf dem ganzen Globus anzutreffen. Klingt nach der perfekten Wahl für den Climax-Einstand der beiden „Recommended“-Jungs, die schon seit Jahren gemeinsam auflegen und sich nicht nur auf musikalischer Ebene bestens verstehen. Und mit dem anstehenden Pfingstmontag in Aussicht darf man dieses Sonntagstänzchen auch ruhigen Gewissens bis in die frühen Morgenstunden ausdehnen …

