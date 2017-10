× Erweitern Red Baraat

Am 2. November um 20.30 Uhr kommen Red Baraat ins Laboratorium. Sie sind die amerikanisch-indische Antwort auf Balkan Brass, Russendisko und Latin-Ska Bands

Ansteckender Bhangra-Rythmus nordindischer Hochzeitsfeiern, gepaart mit Funk, einem Schlag von D.C. Go-Go Beats und Hip-Hop. Red Baraat überzeugen mit unglaublich kraftvollen Live-Auftritten. Sie gehören zu den besten Live-Bands, ihre Musik ist Infektiös, schweißtreibend, hypnotisch.

Mit der Veröffentlichung ihres zweiten Album erstürmten sie im Jahr 2012 Platz 1 der Billboard World Music Charts, dies katapultierte die Band auf eine drei Jahre andauernde Welttournee. Nebst namhaften Jazz- und Weltmusikfestivals wie beispielsweise Pori Jazzfestival Schweden, Sfinksfestival Belgien, Bonnaroo Austin City Limits, Monterey Jazz Festival, New Orleans Jazzfestival und Peter Gabriels Festival WOMADelaide in Australien und Neuseeland spielten in den unterschiedlichsten Spielstädten, wie z.B. in der ausverkauften Philharmonie in Luxemburg, den Paralympics in England sowie im Weißen Haus in Washington.

Im Frühjahr 2017 waren Red Baraat erstmals nach Abu Dhabi eingeladen. Mit ihrem im März diesen Jahres erschienenen Album „Bhangra Pirates“ versprühen Red Baraat auf Ihrer Europatournee wieder das ansteckende Flair von Punjabi Hochzeiten, Delhi Street Brass gepaart mit modernem Jazz und Rock.

Sie vereinen Elemente, die wir von Fanfare Ciocarlia, Gogol Bordello, Bucovina Club oder La Brass Banda kennen.

In sieben Jahren haben sich Red Baraat aus New York mit ihrem bahnbrechenden Dhol’n’Brass-Sound als eine der weltbesten Livebands einen Namen gemacht. Unter der Leitung von Dholtrommler Sunny Jain verschmilzt das 8köpfige Ensemble den ansteckenden nordindischen Bhangra-Rhythmus mit einer Unzahl anderer Klänge, nämlich Funk, Go-Go, Latin und Jazz. Kurz gesagt haben Sunny Jain und Red Baraat einen ganz eigenen Sound geschaffen. Inzwischen hat die Band eigentliche alle großen Festivals gespielt, von Montreal Jazz Festival über SXSW in Austin bis zu New Orleans Jazzfest.

Heute kann man Red Baraat mit gleicher Wahrscheinlichkeit auf einer überhitzten, unangekündigten Lagerhaus-Feten in ihrer Brooklyner Wohngegend, im Lincoln Center oder im Barbican Center in London begegnen.

Red Baraat (Baraat = Hochzeitsumzug) bietet ihren Zuhören die Energie und Spannung der auf nordindischen Hochzeiten üblichen musikalischen Feierlichkeiten. Sie spielen u.a. traditionelle Baraat- und Punjabilieder sowie klassische Bollywoodnummern und vor allem Eigenkompositionen.

Sunny Jain – Dhol, Gesang

Sonny Singh – Trompete, Gesang

Jonathan Haffner – Sopransaxofon

Kenneth Bentley – Sousafon

Chris Eddleton – Schlagzeug

Keisuke Matsuno – Gitarre