Breakdance trifft auf Illusion

Die faszinierende Bühnenshow der Flying Steps kehrt zurück nach Deutschland! RED BULL FLYING ILLUSION, geht in die nächste Runde und kommt nach erfolgreicher Europa-Tour zurück nach Deutschland.2017 zeigen die vierfachen Breakdance-Weltmeister ihre revolutionäre Urban-Dance-Show auch bei uns in Stuttgart: Am 12. und 13. Mai ist RED BULL FLYING ILLUSION in der Porsche-Arena mit drei Terminen zu Gast.Atemberaubender Breakdance trifft auf beeindruckende Illusionen, scheinbar unmögliche Moves auf fantastische Inszenierungen. Dabei werden die Grenzen tänzerischen Könnens auf magische Weise aufgehoben. Das ist es, was RED BULL FLYING ILLUSION zu einem außergewöhnlichen Spektakel und einer faszinierenden Show werden lässt.Zwölf der besten Tänzer der Welt - ausgewählt aus allen Bereichen des Urban Dance - begegnen sich auf der Bühne, eingebettet in die Geschichte des ewigen Battles zwischen Gut und Böse. Die "Flying Heroes" treten an gegen die "Dark Illusions", das Licht der Liebe gegen die totale Finsternis. Mit Powermoves, Popping, Locking und HipHop kämpfen die Tänzer gegen die Gesetze der Schwer- und Vorstellungskraft. Mächtige, elektronisch erzeugte HipHop-Beats vermengen sich mit den Aufnahmen eines 34-köpfigen Symphonieorchesters.Bisher haben über 90.000 begeisterte Zuschauer die Show erlebt. Im April und Mai 2017 ist das Tanzspektakel in noch größerer Aufmachung und mit einer erweiterten Cast, deren Skills von verblüffend bis "geht eigentlich gar nicht" reichen, wieder in Deutschland zu sehen.