Red Road Project

The Red Road Projekt begibt sich auf Spurensuche, auf eine Suche nach der Identität der Native Americans. In ihren Fotografien schafft Carlotta Cardana eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Moderne. Sie stellt Fragen nach dem Verhältnis der amerikanischen Ureinwohner zu ihrer Kultur und ihren Traditionen. Was ist geblieben von den Überlieferungen der Urahnen und inwieweit werden die alten Bräuche noch heute gelebt? Welche Auswirkungen haben Assimilation, das Leben in den Reservaten, Arbeitslosigkeit und Armut auf das bestehen überlieferter indigener Werte und Normen? In ihren eindrücklichen Fotografien schafft Cardana den Spagat zwischen zwei Welten - sie zeichnet ein Bild der Hoffnung und Zuversicht auf dem langen, beschwerlichen Pfad der Native Americans.

Mit freundlicher Unterstützung durch U.S. Embassy

In Kooperation mit Indianer Inuit: Das Nordamerika Filmfestival (www.nordamerika-filmfestival.com), Stuttgart