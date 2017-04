Reesurrection mit Chase & Status

Line-Up:

CHASE & STATUS DjSet & RAGE (MTA Records, UK)

aUtOdiDakT (Mähtrasher, Kannibalen)

Steampunk (Phantom Dub / Ten Ton Beats)

Wem muss man CHASE & STATUS eigentlich noch vorstellen?

Der wahrscheinlich größte Drum & Bass Act den Großbritannien je hervorgebracht hat, hat mit 3 Alben und unzähligen Hits nicht nur die Charts gestürmt sondern auch unsterbliche Floor-Evergreens abseits der Singleauskopplungen erschaffen, die Jahre nach ihrer Veröffentlichung immer noch nachhallen und auf keiner Party fehlen dürfen!

Und ja, es steht das neue, vierte Album im Raum, mit bisher noch geheimem Veröffentlichungsdatum, das eigentlich schon für 2016 angekündigt war und seit Mitte 2016 mit ersten Vorboten in Form von Vorab-Singles seinen Schatten wirft.

Vielleicht ist es ja als Zeichen des baldigen Erscheinens zu werten, dass CHASE & STATUS, die 2011 das letzte Mal in Stuttgart waren und seit Jahren keine Clubshows mehr in Deutschland gespielt haben, in den heiligen Hallen des Lehmanns aufschlagen und wir sind stolz wie Bolle dass wir sie da haben!