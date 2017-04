Reform lag in der Luft

"Contra Gabrielem" – gegen die Theologie des Tübinger Professors Gabriel Biel (1410-1495) fasste der dänische Reformationsforscher Leif Grane die Stoßrichtung von Martin Luthers Heidelberger Thesen von 1518 zusammen. Der Tübinger Gelehrte Gabriel Biel war einer der engsten Berater des Grafen Eberhard und der führende Theologe seiner Zeit gewesen. Luther selbst bekannte, dass er über das Studium der Werke Gabriel Biels Doktor der Theologie geworden sei. Der Vortrag befasst sich mit den Strömungen und Personen, die den Wittenberger Reformator in seiner Zeit als Augustinermönch in Erfurt und in Wittenberg berührt haben, seine Erfurter Lehrer und Ordensbrüder wie Johannes von Paltz und Johann von Staupitz. Letzterer war aus Tübingen kommend, der Gründungsdekan der Theologischen Fakultät der neu gegründeten Universität Wittenberg und der Ordensobere Luthers. Ihm verdankte er seinen Lehrstuhl.