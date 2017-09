Reformationsgarten 2017

Im Reformationsgarten taucht Ihr in das Zeitalter der Reformation ein und erlebt wichtige Lebensstationen von Martin Luther. An mehreren Stationen wird das Leben und Wirken Luthers anschaulich erklärt und in kleinen Szenen hautnah erlebt.

In der Schule, im Kloster, auf dem Marktplatz in Wittenberg, in Worms und auf der Wartburg. An der letzten Station machen wir uns noch Gedanken darüber, wie die Reformation heute noch wirkt.

Wir freuen uns, wenn Ihr Euch mit Eurer Gruppe für eine Führung anmeldet. Oder Ihr kommt einfach so vorbei, bei einer der öffentlichen Führungen. Die sind am Sonntag, den 22. Oktober um 12:30 Uhr und am Montag, 23. Oktober um 19 Uhr.

Anmeldung und weitere Infos gibts bei Jugendreferent Philipp Beißner