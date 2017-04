Reformationsjahr 2017: Ökumenisches Frauenmahl

Martin Luther und seine Gattin Katharina von Bora pflegten ein gastfreundliches Haus. Auf dem Weg zum Reformationsjubiläum greifen nun Frauenmahle in ganz Deutschland diese lutherische Tradition des 16. Jahrhunderts auf – so auch für die Region Hohenlohe am 19. Mai 2017 in Schwäbisch Hall.Das ökumenisch getragene Frauenmahl in Schwäbisch Hall steht unter dem Thema „Frieden – In uns, mit uns, durch uns“. Frauen aus unterschiedlichen Bereichen von Kirche und Gesellschaft werden zwischen den einzelnen Gängen eines Menüs mit kurzen Tischreden zum Thema die Gespräche an den Tischen inspirieren. Kulturelle Beiträge werden den Abend abrunden.