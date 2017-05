Reformationsjahr 2017: Martin Luther - der Bibelübersetzer und große Reformator

Schwäbisch Hall war durch die Reformation schon früh betroffen. So wirkte Johannes Brenz als Reformator sowie lutherischer Theologe schon früh in der Reichsstadt und predigte hier bereits in den 1520er Jahren „protestantisch“. Neben Martin Luther gilt Brenz als bedeutendster Katechismenautor des lutherischen Protestantismus. Am 31. Oktober 2017 jährt sich zum 500. Mal die Veröffentlichung der 95 Thesen, die Martin Luther, der Überlieferung nach, an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg schlug. Während in früheren Jahrhunderten Reformationsjubiläen national und in konfessioneller Abgrenzung begangen wurden, soll das kommende Reformationsjubiläum von Offenheit, Freiheit und Ökumene geprägt sein. Der evangelische Pfarrer i.R. Marin Völlm wird in seinem Referat auf das Thema „500 Jahre Reformation“ detaillierter eingehen.

Referent: Martin Völlm, Pfarrer i.R.

Im Rahmen der Reihe "Reformationsjahr 2017".