Reibach 3000

… ist: Ein bisschen Tribal Tech, etwas "Bedrock 3" und sogar ein bisschen Wolfgang Muthspiel. Auf jeden Fall aber immer eine sehr präsente zweite und vierte Zählzeit. Als die drei Musiker Jonas Timm (keys), Jacob Müller (e-bass) und Maximilian Stadtfeld (drums) sich vor zwei Jahren zum ersten Mal trafen, versuchten sie, ein Klangideal zu entwickeln, welches sich vor den Helden ihrer Jugend verbeugt und in der Musikwelt Leipzigs seinesgleichen sucht. Dabei sind die Jugendhelden nicht nur die oben genannten, sondern auch Charaktere aus anderen Bereichen der „Unterhaltungsindustrie“: "Super Mario", "Zelda" oder der beste Freund einer jeden Maus – "Goofy". Wer sich nun fragt, was das alles mit einem Klangideal zu tun hat, kann das an diesem Abend in der Kiste Stuttgart in Erfahrung bringen. www.jonastimm.de