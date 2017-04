Reichsbürger, Identitäre & Co.

Die politische Rechte ist in Bewegung. Neben der AfD sind in den letzten Jahren zahlreiche neue Initiativen entstanden und aktiv geworden, so zum Beispiel "Reichsbürger", „Identitäre Bewegung“, aber auch Pegida und neue Parteien wie "Die Rechte" oder „III. Weg“. Sebastian Friedrich wird in seinem Vortrag einen Überblick zu diesen neuen Erscheinungsformen geben und fragen: Mit welchen Handlungsformen arbeiten Gruppen? Welche Ziele verfolgen sie? Und nicht zuletzt: Welche Gefahr geht von Ihnen aus?Referent: Sebastian Friedrich, Politikwissenschaftler, Mitarbeiter Duisburger Instituts für Sprach- und Sozialforschung. Experte für Rechtsextremismus und rechte Bewegungen.