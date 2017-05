Reichtum umverteilen! Möglichkeiten der Steuerpolitik

Seit Jahrzehnten nehmen weltweit und in Deutschland soziale Ungleichheit, Unsicherheit und Ungerechtigkeit zu. Der Sozialstaat in Deutschland wurde finanziell in den letzten Jahren immer mehr ausgetrocknet. Soziale Leistungen und Personal wurden abgebaut, öffentliche Investitionen gibt es kaum noch. Zugleich wurden Steuern auf große Vermögen, hohe Einkommen und Gewinne gesenkt und Kapitalmärkte entfesselt. Viele große Konzerne drücken sich notorisch vor der Steuer.Weiche Alternativen gibt es für mehr Steuergerechtigkeit und besseren Sozialstaat?

Referant: Ralf Krämer, ver.di Bereich Wirtschaftspolitik und Mitglied im Bündnis "Reichtum umverteilen - ein gerechtes Land für alle!"